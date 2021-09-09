Из Кабула возобновились коммерческие авиарейсы

Из Кабула возобновились международные коммерческие авиарейсы впервые после того, как войска США покинули Афганистан на фоне прихода к власти "Талибана" (движение запрещено в РФ как террористическое).

Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", в четверг, 9 сентября, из столичного аэропорта вылетел самолет "Катарских авиалиний" по маршруту Кабул - Доха. На борту находятся 115 человек, включая граждан США и других западных стран. Как известно, именно в столице Катара уже несколько лет находится так называемый политический офис талибов.

Напомним, они вошли в Кабул 15 августа. В тот же день стало известно о том, что афганский президент Ашраф Гани покинул страну.