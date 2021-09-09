К чему приводит звериная охота литовских пограничников

Очередной жертвой "гостеприимной" Литвы, которая, не покладая рук, возводит забор на границе с Беларусью из колючей проволоки, которую двусмысленно именуют концертиной, стала лосиха.

Правда, животному на этот раз удалось выбраться из ловушки, которая предназначена для борьбы с нелегальными мигрантами, и скрыться в белорусских лесах, сообщают местные новостные порталы.

А вот в конце минувшей недели на участке погранзаставы "Заболоть" Лидского пограничного отряда жертвой литовских стражей порядка стал лось, который получил смертельные ранения от металлических ограждений при переходе из Литвы в Беларусь. И хотя на место происшествия были вызваны представители государственной инспекции охраны животного и растительного мира, спасти животное, по данным белорусского пограничного ведомства, не удалось из-за большой потери крови.

Местные обозреватели констатируют, что в последнее время Вильнюс, Варшава и Рига регулярно заявляют о росте числа задерживаемых нелегалов на границе с РБ. В этой связи следует напомнить, что президент Беларуси уже предупреждал, что Минск больше не будет сдерживать поток мигрантов в страны ЕС, пояснив, что из-за западных санкций на это нет "ни денег, ни сил".