Какие условия нужны, чтобы "Госуслуги. Авто" стали востребованы

Разработанное Минцифры приложение "Госуслуги. Авто" будет в целом востребовано автомобилистами, но для этого должно быть выполнено несколько условий, рассказал "РГ" партнер аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто.

Прежде всего, приложение должно работать быстро и без сбоев. "Приложение безусловно будет востребовано, другое дело, как оно будет работать. Пока не очень понятно, насколько это будет быстро, корректно, и не будет ли процедура обжалования штрафов заканчиваться просто отпиской", - сказал эксперт.

Он пояснил, что уведомления о штрафах видео камеры и компьютер сейчас могут оформлять за 40 секунд. Но если на приеме заявлений на обжалование штрафов будет сидеть уставший сотрудник, у которого также будет лишь несколько секунд на разбор каждого заявления, вряд ли система будет работать эффективно.

Приложение будет востребовано, если в нем удастся собрать большую базу данных по автомобилям. Эти данные могут быть востребованы автомобилистами, например, при проверке автомобиля при продаже и покупке.

Кроме того, важно, чтобы приложение охватывало большинство регионов страны. "Пока проект в стадии запуска, участвуют лишь несколько регионов. Но есть надежда, что приложение будет внедрено по всей стране", - заметил Моржаретто.

Ранее в Минцифры рассказали о запуске приложения для автомобилистов - "Госуслуги. Авто". Среди его функций - возможность хранить свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) в цифровом виде, обжаловать штрафы, а также добавится возможность оформления европротокола с двух мобильных устройств участников ДТП.