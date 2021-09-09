Краснов предложил создать образовательный проект о трибуналах над нацистами

В России следует создать специально выставочно-образовательный проект, посвященный трибуналам над германскими и японскими нацистами, считает Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"Значимым для сохранения исторической памяти считаю предложение о проработке возможности реализации объединенного федерального выставочного проекта, посвященного Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому трибуналам, проведении этой работы в музейном и образовательном пространстве на системной основе", - сказал он на заседании оргкомитета "Победа" с участием президента РФ Владимира Путина.

Краснов также рассказал о результатах проекта "Без срока давности", посвященного изучению материалов о жертвах среди мирного населения во время Великой Отечественной войны и предложил создать образовательный модуль с таким же названием.