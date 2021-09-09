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9 сентября 2021 г.

Указ главы Республики Крым от 9 сентября 2021 года № 221-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Дата подписания 9 сентября 2021 г.
Опубликован 9 сентября 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 2:

подпункт 2.6 признать утратившим силу;

в пункте 10:

в подпункте 10.2:

в абзаце первом слова "с 23:00 до 08:00" заменить словами "с 01:00 до 08:00";

в абзаце третьем слова "с 23:00 до 08:00" заменить словами "с 01:00 до 08:00";

в абзаце шестом слова "с 23:00 до 08:00" заменить словами "с 01:00 до 08:00";

в абзаце седьмом слова "с 23:00 до 08:00" заменить словами "с 01:00 до 08:00";

в пункте 37 слова "с 23:00 до 08:00" заменить словами "с 01:00 до 08:00";

в приложении 12 к Указу:

в названии приложения слова "с 23:00 до 08:00" заменить словами "с 01:00 до 08:00";

в приложении 13 к Указу:

в названии приложения слова "с 23:00 до 08:00" заменить словами "с 01:00 до 08:00".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов



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