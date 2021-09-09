Указ главы Республики Крым от 9 сентября 2021 года № 221-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:
в постановляющей части Указа:
в пункте 2:
подпункт 2.6 признать утратившим силу;
в пункте 10:
в подпункте 10.2:
в абзаце первом слова "с 23:00 до 08:00" заменить словами "с 01:00 до 08:00";
в абзаце третьем слова "с 23:00 до 08:00" заменить словами "с 01:00 до 08:00";
в абзаце шестом слова "с 23:00 до 08:00" заменить словами "с 01:00 до 08:00";
в абзаце седьмом слова "с 23:00 до 08:00" заменить словами "с 01:00 до 08:00";
в пункте 37 слова "с 23:00 до 08:00" заменить словами "с 01:00 до 08:00";
в приложении 12 к Указу:
в названии приложения слова "с 23:00 до 08:00" заменить словами "с 01:00 до 08:00";
в приложении 13 к Указу:
в названии приложения слова "с 23:00 до 08:00" заменить словами "с 01:00 до 08:00".
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Крым С.Аксенов
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