Лавров: Размежевание оппозиции и боевиков в Идлибе далеко от завершения

Процесс отделения вооруженной оппозиции, противостоящей официальному Дамаску, и террористических формирований в сирийской провинции Идлиб еще далек от завершения, хотя он был начат несколько лет назад. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, результат во многом зависит от руководства Турции.

"Единственный способ решить эту ситуацию в соответствии с резолюцией (Совета Безопасности ООН - прим. РГ) 2254 - это для наших турецких коллег завершить выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты между президентами Путиным и Эрдоганом уже пару с лишним лет назад и которые предполагают отмежевание нормальной, вменяемой оппозиции от террористов", - признал Лавров, которого цитирует ТАСС. Министр отметил, что Москва постоянно поднимает этот вопрос в контактах турецкими коллегами по линии военных, предлагая конкретные механизмы содействия. "Работа идет, она, к сожалению, далеко не завершена", - заключил Лавров.

Напомним, в 2017 году в Идлибе была создана северная зона деэскалации, где сосредоточились силы, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и на юге Сирии. При этом на территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии.