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9 сентября 2021 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 9 сентября 2021 года № 582 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Дата подписания 9 сентября 2021 г.
Опубликован 9 сентября 2021 г.

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

а) в абзац второй пункта 1.33 изложить в следующей редакции:

"принять необходимые меры для обеспечения проведения профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 работникам, сотрудникам с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19;";

б) в пунктах 1.34 - 1.36 слова "в срок до 1 сентября 2021 года" и "не менее 80 процентов" исключить;

в) в приложении 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

в графе 2 (Зона 1) слово "Лодейнопольский" исключить; графу 3 (Зона 2) дополнить словом "Лодейнопольский";

в строке ""Плановая медицинская помощь в условиях стационара"" графу 2 дополнить абзацами следующего содержания:

"3) пациентам, представившим заключение иммунологической комиссии медицинской организации по месту прикрепления о наличии временного или постоянного медицинского отвода от вакцинации;

4) пациентам, представившим документ, подтверждающий факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19*";

строку ""Плановая медицинская помощь в условиях дневного стационара" изложить в следующей редакции:

в строке "Плановая медицинская помощь в амбулаторно-поликлинических подразделениях (за исключением профилактических осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения)" графу 2 дополнить абзацами следующего содержания:

"3) пациентам, представившим заключение иммунологической комиссии медицинской организации по месту прикрепления о наличии временного или постоянного медицинского отвода от вакцинации;

4) пациентам, представившим документ, подтверждающий факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19*";

строку "Медицинские осмотры граждан, поступающих на военную службу по контракту" изложить в следующей редакции:

г) в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

в графе 3 (Зона 1) слово "Лодейнопольский" исключить;

графу 4 (Зона 2) дополнить словом "Лодейнопольский";

строку 20 изложить в следующей редакции:

строку 28 изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования. Действие подпунктов "а" и "б" пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



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