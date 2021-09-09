Постановление правительства Республики Марий Эл от 8 сентября 2021 года № 361 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Марий Эл на 2022 год"

Новости

Лукашенко назвал русских и белорусов практически единым народом 19:49
Синоптик рассказал, когда наступит бабье лето 19:45
Макрон пришел проститься с Бельмондо 19:31
Украина решила предъявить России счет за нашествие медуз 19:19
РПЛ объявила тендер на реализацию медиаправ 19:13
РПЛ и 12 ведущих лиг Европы выступили против ЧМ по футболу раз в два года 19:11
Следователей обяжут изымать паспорта у арестованных подследственных 19:05
Любимова: По "Пушкинской карте" уже доступны более 10 тысяч мероприятий 18:52
Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток для мужчин и женщин 18:10
Автор слитых фото с Эндрю Гарфилдом-Пауком подтвердил их подлинность 18:02
Видеотрансляция: Российские космонавты выходят в открытый космос 17:59
Доктор Румянцев: Почему в рационе школьников обязательно должны быть животные белки 17:55
Цена газа в Европе впервые в истории превысила $700 за тысячу кубов 17:52
Из Кабула возобновились коммерческие авиарейсы 17:48
Священники оказывают помощь пострадавшим при взрыве газа в Ногинске 17:47
Минтруд: Численность женщин репродуктивного возраста в РФ будет снижаться 17:44
В тренировке онлайн-голосования приняли участие более 120 тысяч человек 17:43
ФАС возбудила дело против производителей стекла 17:40
На 64 км трассы М-1 запустили рабочее движение по путепроводам 17:24
Судоходство по Суэцкому каналу восстановлено 17:20
Вышел трейлер второго сезона сериала "Звездный путь: Пикар" 17:15
Установлена личность женщины, оставившей ребенка в мусоропроводе в Москве 17:08
Названа средняя скорость на центральных улицах Москвы 17:04
Названы самые популярные книги в России 17:00
Путин: РФ готова продолжать взаимодействие со странами БРИКС в разных сферах 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
9 сентября 2021 г.

Постановление правительства Республики Марий Эл от 8 сентября 2021 года № 361 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Марий Эл на 2022 год"

Дата подписания 8 сентября 2021 г.
Опубликован 9 сентября 2021 г.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Республики Марий Эл постановляет:

1. Установить для оценки уровня жизни населения Республики Марий Эл при разработке и реализации республиканских социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам, формирования республиканского бюджета Республики Марий Эл величину прожиточного минимума на 2022 год:

1) в расчете на душу населения - 10 516 рублей;

2) по основным социально-демографическим группам населения в Республике Марий Эл:

для трудоспособного населения - 11 462 рубля;

для пенсионеров - 9 044 рубля;

для детей - 10 798 рублей.

2. Министерству социального развития Республики Марий Эл с участием органов местного самоуправления в Республике Марий Эл при оказании государственной социальной помощи и предоставлении мер социальной поддержки учитывать величину прожиточного минимума, установленную пунктом 1 настоящего постановления.

Председатель Правительства Республики Mapий Эл А.Евстифеев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией