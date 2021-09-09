Постановление правительства Республики Марий Эл от 8 сентября 2021 года № 361 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Марий Эл на 2022 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Республики Марий Эл постановляет:
1. Установить для оценки уровня жизни населения Республики Марий Эл при разработке и реализации республиканских социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам, формирования республиканского бюджета Республики Марий Эл величину прожиточного минимума на 2022 год:
1) в расчете на душу населения - 10 516 рублей;
2) по основным социально-демографическим группам населения в Республике Марий Эл:
для трудоспособного населения - 11 462 рубля;
для пенсионеров - 9 044 рубля;
для детей - 10 798 рублей.
2. Министерству социального развития Республики Марий Эл с участием органов местного самоуправления в Республике Марий Эл при оказании государственной социальной помощи и предоставлении мер социальной поддержки учитывать величину прожиточного минимума, установленную пунктом 1 настоящего постановления.
Председатель Правительства Республики Mapий Эл А.Евстифеев
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