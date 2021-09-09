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09.09.2021 12:00
Рубрика: Власть

МИД: Вмешательство США на Ближнем Востоке стало головной болью для всего мира

Текст: Екатерина Забродина

Вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела Ирака, Ливии, Сирии под предлогом борьбы с терроризмом привело к обратному эффекту - всплеску террористической активности, ставшей проблемой для мирового сообщества. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

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"Борьба с терроризмом должна проводиться на равноправной основе и при неукоснительном соблюдении норм и принципов международного права... Именно пренебрежение США международным правом, выразившееся в... нарушении территориальной неприкосновенности Ирака, Ливии, Сирии, в определенной степени привело к тому, что в указанных государствах возникли опаснейшие террористические организации, ставшие "головной болью" для всего мира", - отметил дипломат.

Он также прокомментировал итоги сотрудничества РФ и США по антитеррору за последние 20 лет - с тех пор, как американцы подверглись атакам 11 сентября 2001 года. Несмотря на большие сложности в российско-американских отношениях, это взаимодействие не было безрезультатным, уверены на Смоленской площади. "Сотрудничество между Российской Федерацией и США в сфере контртерроризма развивалось с той или иной степенью интенсивности, и нынешнее похолодание наших отношений вовсе не означает, что эти два десятилетия якобы прошли впустую и безрезультатно", - отметил Сыромолотов. Хотя, например, весьма продуктивные контакты по линии дипведомств в 2018-2019 годах пришлось свернуть именно с подачи Вашингтона, что "едва ли кому-то пошло на пользу".

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