Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
15:54 09.09.2021

Минстрой рассчитал цены на жилье в четвертом квартале

Среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья на четвертый квартал рассчитал для каждого региона Минстрой. Эти цены применяются для определения размеров социальных выплат на покупку квартир.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

На прежнем уровне, судя по проекту постановления, официальная стоимость останется лишь в 18 регионах. Поднимутся цены во всех без исключения регионах Южного и Сибирского федеральных округов.

Фото: iStock
Интерес к покупке загородной недвижимости вырос в полтора раза с начала пандемии

В большинстве случаев "квадрат" подорожает на 1-3 тысячи рублей. Но в некоторых регионах ожидается более существенное повышение. Так, в Хабаровском крае стоимость квадратного метра подскочит сразу на 12411 рублей - с 81 559 до 93 970 рублей, в Бурятии - на 8218 рублей (с 61 149 до 69367). В Амурской области жилье официально дорожает с 86 554 до 93 547 рубля за "квадрат" (на 6993 рубля), в Якутии "метр" преодолеет отметку в 100 тысяч рублей, подорожав на 6 тысяч рублей - с 94382 до 100 637. Примерно на столько же возрастет средняя стоимость московского жилья с 128 645 до 134 434 рубля за "квадрат".

При этом норматив стоимости квадратного метра жилья остается прежним - 55 720 рублей, его пересматривают раз в полугодие.

Официальные цены используются для расчетов размеров социальных выплат отдельным категориям граждан на приобретение или строительство жилья, сообщали ранее в Минстрое. "Поскольку в настоящее время показатели средней рыночной стоимости используются при строительстве и приобретении жилья гражданами, а также федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, размер показателей средней рыночной стоимости имеет определяющее значение при формировании стоимости на рынке жилья", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Средняя рыночная стоимость квадратного метра определяется по специальной методике, с учетом данных Росстата о стоимости жилья на первичном и вторичном рынках, стоимости строительства, мониторинга рыночной стоимости, с учетом индексов-дефляторов, которые устанавливает Минэкономразвития.

Минстрой модернизирует учет сертификатов на получение жилья

"Разница между нормативной и рыночной ценой квадратного метра в некоторых субъектах доходит до 40%", - отмечает глава комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. В связи с этим местные власти вынуждены доплачивать недостающие для расселения суммы из регионального бюджета - такой механизм, например, применяется при расселении аварийного жилья, сообщает Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Минстрой в прошлом году разработал проект новой методики определения нормативной стоимости квадратного метра, ее предлагается рассчитывать на основе данных Росстата о средневзвешенной цене одного "квадрата" на первичном и вторичном рынках жилья по типовым квартирам среднего качества. Однако новая схема расчета пока не утверждена.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
07.09.2021

Аудитор Счетной палаты сравнила расходы на ЖКХ в России и на Западе

Аудитор Счетной палаты сравнила расходы на ЖКХ в России и на Западе

Средний счет за услуги ЖКХ в России составляет около пяти тысяч рублей в месяц - примерно десятую часть от средней зарплаты, заявила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Такое соотношение средней зарплаты и среднего чека за коммуналку меньше показателя Европы

Жилая недвижимость
03.09.2021

В Счетной палате оценили перспективы развития рынка арендного жилья

В Счетной палате оценили перспективы развития рынка арендного жилья

До 10 процентов жилого фонда в России находится в аренде, однако только маленькая доля этого рынка имеет цивилизованный вид. Об этом в интервью "РГ" рассказала аудитор Счетной палаты Наталья Трунова . Она также назвала условия для роста арендного жилья

Жилая недвижимость
03.09.2021

Названы регионы, где запустят новую программу расселения аварийного жилья

Названы регионы, где запустят новую программу расселения аварийного жилья

Около 50 тысяч человек смогут переехать из аварийных домов в рамках первого этапа финансирования новой программы. Такие данные приводит Фонд содействия реформированию ЖКХ. Будут расселять дома, которые были признаны аварийными к началу нынешнего года