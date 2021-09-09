Минстрой рассчитал цены на жилье в четвертом квартале

На прежнем уровне, судя по проекту постановления, официальная стоимость останется лишь в 18 регионах. Поднимутся цены во всех без исключения регионах Южного и Сибирского федеральных округов.
В большинстве случаев "квадрат" подорожает на 1-3 тысячи рублей. Но в некоторых регионах ожидается более существенное повышение. Так, в Хабаровском крае стоимость квадратного метра подскочит сразу на 12411 рублей - с 81 559 до 93 970 рублей, в Бурятии - на 8218 рублей (с 61 149 до 69367). В Амурской области жилье официально дорожает с 86 554 до 93 547 рубля за "квадрат" (на 6993 рубля), в Якутии "метр" преодолеет отметку в 100 тысяч рублей, подорожав на 6 тысяч рублей - с 94382 до 100 637. Примерно на столько же возрастет средняя стоимость московского жилья с 128 645 до 134 434 рубля за "квадрат".
При этом норматив стоимости квадратного метра жилья остается прежним - 55 720 рублей, его пересматривают раз в полугодие.
Официальные цены используются для расчетов размеров социальных выплат отдельным категориям граждан на приобретение или строительство жилья, сообщали ранее в Минстрое. "Поскольку в настоящее время показатели средней рыночной стоимости используются при строительстве и приобретении жилья гражданами, а также федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, размер показателей средней рыночной стоимости имеет определяющее значение при формировании стоимости на рынке жилья", - отмечается в пояснительной записке к документу.
Средняя рыночная стоимость квадратного метра определяется по специальной методике, с учетом данных Росстата о стоимости жилья на первичном и вторичном рынках, стоимости строительства, мониторинга рыночной стоимости, с учетом индексов-дефляторов, которые устанавливает Минэкономразвития.
"Разница между нормативной и рыночной ценой квадратного метра в некоторых субъектах доходит до 40%", - отмечает глава комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. В связи с этим местные власти вынуждены доплачивать недостающие для расселения суммы из регионального бюджета - такой механизм, например, применяется при расселении аварийного жилья, сообщает Фонд содействия реформированию ЖКХ.
Минстрой в прошлом году разработал проект новой методики определения нормативной стоимости квадратного метра, ее предлагается рассчитывать на основе данных Росстата о средневзвешенной цене одного "квадрата" на первичном и вторичном рынках жилья по типовым квартирам среднего качества. Однако новая схема расчета пока не утверждена.