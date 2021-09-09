Минстрой рассчитал цены на жилье в четвертом квартале

Среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья на четвертый квартал рассчитал для каждого региона Минстрой. Эти цены применяются для определения размеров социальных выплат на покупку квартир.

На прежнем уровне, судя по проекту постановления, официальная стоимость останется лишь в 18 регионах. Поднимутся цены во всех без исключения регионах Южного и Сибирского федеральных округов.

В большинстве случаев "квадрат" подорожает на 1-3 тысячи рублей. Но в некоторых регионах ожидается более существенное повышение. Так, в Хабаровском крае стоимость квадратного метра подскочит сразу на 12411 рублей - с 81 559 до 93 970 рублей, в Бурятии - на 8218 рублей (с 61 149 до 69367). В Амурской области жилье официально дорожает с 86 554 до 93 547 рубля за "квадрат" (на 6993 рубля), в Якутии "метр" преодолеет отметку в 100 тысяч рублей, подорожав на 6 тысяч рублей - с 94382 до 100 637. Примерно на столько же возрастет средняя стоимость московского жилья с 128 645 до 134 434 рубля за "квадрат".

При этом норматив стоимости квадратного метра жилья остается прежним - 55 720 рублей, его пересматривают раз в полугодие.

Официальные цены используются для расчетов размеров социальных выплат отдельным категориям граждан на приобретение или строительство жилья, сообщали ранее в Минстрое. "Поскольку в настоящее время показатели средней рыночной стоимости используются при строительстве и приобретении жилья гражданами, а также федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, размер показателей средней рыночной стоимости имеет определяющее значение при формировании стоимости на рынке жилья", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Средняя рыночная стоимость квадратного метра определяется по специальной методике, с учетом данных Росстата о стоимости жилья на первичном и вторичном рынках, стоимости строительства, мониторинга рыночной стоимости, с учетом индексов-дефляторов, которые устанавливает Минэкономразвития.

"Разница между нормативной и рыночной ценой квадратного метра в некоторых субъектах доходит до 40%", - отмечает глава комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. В связи с этим местные власти вынуждены доплачивать недостающие для расселения суммы из регионального бюджета - такой механизм, например, применяется при расселении аварийного жилья, сообщает Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Минстрой в прошлом году разработал проект новой методики определения нормативной стоимости квадратного метра, ее предлагается рассчитывать на основе данных Росстата о средневзвешенной цене одного "квадрата" на первичном и вторичном рынках жилья по типовым квартирам среднего качества. Однако новая схема расчета пока не утверждена.