На Колыме объявили штормовое предупреждение

В четверг колымские спасатели объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра в четырех районах региона.

По информации областного пожарно-спасательного центра, на которую ссылается ТАСС, в Ольском, Среднеканском, Омсукчанском и Северо-Эвенском городских округах порывы северо-западного ветра будут достигать 20 метров в секунду.

Непогода может привести к повреждению линий электропередачи и связи, обрушению плохо закрепленных конструкций, вызвать сбои в работе объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, а также нарушить автомобильное сообщение, отметили в спасательном ведомстве.

Жителей призвали соблюдать осторожность и по возможности не выходить на улицу.