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09.09.2021 04:47
Рубрика: Общество

На Колыме объявили штормовое предупреждение

Текст: Ольга Коваль

В четверг колымские спасатели объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра в четырех районах региона.

Фото: iStock
Спасатели предупредили петербуржцев о надвигающемся шторме

По информации областного пожарно-спасательного центра, на которую ссылается ТАСС, в Ольском, Среднеканском, Омсукчанском и Северо-Эвенском городских округах порывы северо-западного ветра будут достигать 20 метров в секунду.

Непогода может привести к повреждению линий электропередачи и связи, обрушению плохо закрепленных конструкций, вызвать сбои в работе объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, а также нарушить автомобильное сообщение, отметили в спасательном ведомстве.

Жителей призвали соблюдать осторожность и по возможности не выходить на улицу.

Общество Ежедневник Погода

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