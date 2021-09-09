Нарушающие закон иностранные компании обязали маркировать контент в Сети

Иностранные компании, нарушающие российское законодательство, будут обязаны маркировать контент, который они размещают в интернете. Опубликован соответствующий приказ Роскомнадзора.

"Информация <...> должна содержать сообщение: "Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации" с использованием размера букв в сообщении не менее размера букв, содержащихся в ссылке на информационный ресурс иностранного лица", - говорится в документе.

Напомним, с 1 июля иностранные компании-нарушители российских законов обязаны информировать об этом пользователей. Требование установлено федеральным законом "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации".