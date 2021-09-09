Распоряжение губернатора Омской области от 9 сентября 2021 года № 112-р "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Пункт 11.2 распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" изложить в следующей редакции:

"11.2. Запретить проведение всех массовых мероприятий, включая молодежные форумы, слеты, фестивали, концерты под открытым небом, за исключением официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также мероприятий, предусмотренных решениями постоянно действующего штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области, по 30 сентября 2021 года.

Рассмотреть возможность переноса проведения запланированных массовых мероприятий на более поздний срок.".

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.П.Бойко







