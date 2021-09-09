Постановление правительства Пермского края от 8 сентября 2021 года № 641-п "Об установлении величины прожиточного минимума в Пермском крае на 2022 год"

Новости

Лукашенко назвал русских и белорусов практически единым народом 19:49
Синоптик рассказал, когда наступит бабье лето 19:45
Макрон пришел проститься с Бельмондо 19:31
Украина решила предъявить России счет за нашествие медуз 19:19
РПЛ объявила тендер на реализацию медиаправ 19:13
РПЛ и 12 ведущих лиг Европы выступили против ЧМ по футболу раз в два года 19:11
Следователей обяжут изымать паспорта у арестованных подследственных 19:05
Любимова: По "Пушкинской карте" уже доступны более 10 тысяч мероприятий 18:52
Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток для мужчин и женщин 18:10
Автор слитых фото с Эндрю Гарфилдом-Пауком подтвердил их подлинность 18:02
Видеотрансляция: Российские космонавты выходят в открытый космос 17:59
Доктор Румянцев: Почему в рационе школьников обязательно должны быть животные белки 17:55
Цена газа в Европе впервые в истории превысила $700 за тысячу кубов 17:52
Из Кабула возобновились коммерческие авиарейсы 17:48
Священники оказывают помощь пострадавшим при взрыве газа в Ногинске 17:47
Минтруд: Численность женщин репродуктивного возраста в РФ будет снижаться 17:44
В тренировке онлайн-голосования приняли участие более 120 тысяч человек 17:43
ФАС возбудила дело против производителей стекла 17:40
На 64 км трассы М-1 запустили рабочее движение по путепроводам 17:24
Судоходство по Суэцкому каналу восстановлено 17:20
Вышел трейлер второго сезона сериала "Звездный путь: Пикар" 17:15
Установлена личность женщины, оставившей ребенка в мусоропроводе в Москве 17:08
Названа средняя скорость на центральных улицах Москвы 17:04
Названы самые популярные книги в России 17:00
Путин: РФ готова продолжать взаимодействие со странами БРИКС в разных сферах 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
9 сентября 2021 г.

Постановление правительства Пермского края от 8 сентября 2021 года № 641-п "Об установлении величины прожиточного минимума в Пермском крае на 2022 год"

Дата подписания 8 сентября 2021 г.
Опубликован 9 сентября 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Пермской области от 30 ноября 2004 г. № 1832-389 "О государственной социальной помощи в Пермском крае", Законом Пермского края от 07 сентября 2007 г. № 107-ПК "О системе исполнительных органов государственной власти Пермского края" Правительство Пермского края постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Пермском крае на 2022 год на душу населения в размере 11 121 руб., для трудоспособного населения - 12 122 руб., для пенсионеров - 9 858 руб., для детей - 11 408 руб.

2. Исполнительным органам государственной власти Пермского края, органам местного самоуправления муниципальных образований Пермского края использовать величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2022 год как инструмент социальной политики для осуществления мероприятий по социальной защите населения Пермского края в 2022 году.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства Пермского края (по вопросам социальной защиты и здравоохранения).

Губернатор Пермского края Д.Н.Махонин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией