Постановление правительства Пермского края от 8 сентября 2021 года № 641-п "Об установлении величины прожиточного минимума в Пермском крае на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Пермской области от 30 ноября 2004 г. № 1832-389 "О государственной социальной помощи в Пермском крае", Законом Пермского края от 07 сентября 2007 г. № 107-ПК "О системе исполнительных органов государственной власти Пермского края" Правительство Пермского края постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Пермском крае на 2022 год на душу населения в размере 11 121 руб., для трудоспособного населения - 12 122 руб., для пенсионеров - 9 858 руб., для детей - 11 408 руб.

2. Исполнительным органам государственной власти Пермского края, органам местного самоуправления муниципальных образований Пермского края использовать величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2022 год как инструмент социальной политики для осуществления мероприятий по социальной защите населения Пермского края в 2022 году.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства Пермского края (по вопросам социальной защиты и здравоохранения).

Губернатор Пермского края Д.Н.Махонин







