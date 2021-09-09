При пожаре в больнице Северной Македонии погибли 14 пациентов с COVID-19

Не менее 14 человек погибли, еще 20 пострадали в результате пожара в одной из больниц Северной Македонии.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы города Тетово примерно в 9 вечера по местному времени. По данным РИА Новости, в медучреждении находились пациенты с COVID-19. В тушении огня были задействованы 30 человек и 7 единиц техники.

Министр здравоохранения республики Венко Филипче написал в Twitter, что "страшное несчастье произошло в Тетово". По его словам, возгорание ликвидировано, все бригады скорой помощи мобилизованы для оказания помощи пострадавшим. Глава минздрава также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.