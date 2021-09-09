ПСБ запустил новый продукт «Счет эскроу для юридических лиц»

Новости

Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток для мужчин и женщин 18:10
Автор слитых фото с Эндрю Гарфилдом-Пауком подтвердил их подлинность 18:02
Видеотрансляция: Российские космонавты выходят в открытый космос 17:59
Доктор Румянцев: Почему в рационе школьников обязательно должны быть животные белки 17:55
Цена газа в Европе впервые в истории превысила $700 за тысячу кубов 17:52
Из Кабула возобновились коммерческие авиарейсы 17:48
Священники оказывают помощь пострадавшим при взрыве газа в Ногинске 17:47
Минтруд: Численность женщин репродуктивного возраста в РФ будет снижаться 17:44
В тренировке онлайн-голосования приняли участие более 120 тысяч человек 17:43
ФАС возбудила дело против производителей стекла 17:40
На 64 км трассы М-1 запустили рабочее движение по путепроводам 17:24
Судоходство по Суэцкому каналу восстановлено 17:20
Вышел трейлер второго сезона сериала "Звездный путь: Пикар" 17:15
Установлена личность женщины, оставившей ребенка в мусоропроводе в Москве 17:08
Названа средняя скорость на центральных улицах Москвы 17:04
Названы самые популярные книги в России 17:00
Путин: РФ готова продолжать взаимодействие со странами БРИКС в разных сферах 17:00
Глава "Росатома" обозначил сроки пуска второго блока БелАЭС 16:49
В Таиланде ученые начали выявлять COVID-19 в человеческом поту 16:47
"Талибан" разрешил 200 иностранцам вылететь из аэропорта Кабула 16:40
Евгений Нифантьев: У нашей вакцины есть все шансы стать популярной на мировом уровне 16:40
В Ленобласти плановую медпомощь будут оказывать по сертификату или ПЦР 16:30
Задержан подозреваемый в краже 34 млн рублей в криптовалюте 16:26
Володин: Выборы не должны влиять на рассмотрение законопроектов 16:20
Вышел русский трейлер новой "Матрицы" с Киану Ривзом 16:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
09.09.2021 17:07

ПСБ запустил новый продукт «Счет эскроу для юридических лиц»

ПСБ запустил новый продукт для корпоративных клиентов - счет эскроу, с помощью которого предприятия могут снизить риски при оформлении различных сделок. Одна сторона сделки вносит деньги на счет эскроу, вторая сторона гарантированно получает эти деньги только после того, как выполнит свои обязательства, прописанные в договоре. Счет эскроу используют в том числе при купле-продаже недвижимого имущества, при подписании мировых соглашений, при продаже ценных бумаг, долей, в операциях с интеллектуальной собственностью.

"ПСБ как независимый посредник следит за выполнением условий договора сделки, детально проверяет все документы. Повышенный уровень защиты имущества - это основная особенность нового механизма. В целом эскроу, в отличие от аккредитива, - более гибкий инструмент при расчетах, его условия стороны вправе установить сами. Важно также, что на счете эскроу можно "замораживать" не только деньги, но и другое движимое имущество - например, ценные бумаги", - сказал Владимир Ефанов, директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов ПСБ.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

Пресс-релизы Компании Пресс-релизы компаний

Главное сегодня

Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно
Лавров: Отношение Киева к нормандскому формату шизофренично
Судоходство по Суэцкому каналу восстановлено
В Красноярском крае нашли живыми сбежавших из дома школьниц
Тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов в Ногинске