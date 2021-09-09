Андрей Бочкарев: Участок Троицкой линии метро от "Новаторской" до "Мамырей" готов на 42%

Участок Троицкой линии метро от "Новаторской" до "Мамырей" готов на 42%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"К настоящему времени пройдены все перегонные тоннели между станциями "Новаторская" и "Мамыри". Ведется и строительство обоих перегонных тоннелей от "Мамырей" к станции "Бачуринская", - рассказал он.

По словам заммэра, на всех пяти станциях участка, строящихся открытым способом, завершено возведение ограждающих конструкций и вынос инженерных коммуникаций, полным ходом идут земляные и уже начаты монолитные работы.

"Утвержден архитектурный облик станций: все они выдержаны в современной эстетике и будут иметь ярко выраженный индивидуальный образ. Стены и потолки станций планируется отделать разноформатными алюминиевыми сотовыми панелями, колонны и пол будут выполнены гранитом, мрамором или Габбро. В дизайне станций будут преобладать геометрия и яркие акцентные цвета", - отметил Андрей Бочкарев.

Генеральный директор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова добавила, что участок Троицкой линии от "Новаторской" до "Мамырей" стал первым в России проектом метро, полностью запроектированным в BIM-среде: "Например, для станции "Улица Генерала Тюленева", которая "зажата" проезжей частью и жилой застройкой, оказалась невозможно использовать типовой проект. Применение BIM-технологий позволило вписать станционный комплекс в стесненные городские условия и рационально разместить все необходимые инженерные системы с сохранением их эффективности".

Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящейся станции метро "Улица Генерала Тюленева" Троицкой линии сообщил, что работы ведутся на всех участках новой ветки: "Одна из станций - "Улица Генерала Тюленева", важная станция. Разгрузит для Теплого Стана станции Калужско-Рижской, Сокольнической линии на 20-25%. В целом Теплый Стан будет одним из самых лучших районов Москвы по обеспечению метрополитеном".