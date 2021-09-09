Дом в Москве могут лишить советского декора на фасаде

В московском районе Можайский один из домов может лишиться декоративных украшений - серпов и молотов, красных звезд. Кроме того, под угрозой и колонны, которые могут быть уничтожены.

Дом 10, корпус 1 на улице Говорова - исторически этот район называется Сетунь - построен в 1956 году. Тогда это была территория города Кунцево, который в 1960-м включен в состав Москвы.

Еще в конце 1920-х - начале 1930-х на Сетуни строили дома в стиле конструктивизма. Это был образцовый поселок для рабочих Всесоюзного института легких сплавов. Центром квартала должна была стать площадь с двумя полукруглыми трехэтажными зданиями, которые вместе с еще одним корпусом образовывали форму серпа. Замысел был заинтересован лишь частично.

Довоенная застройка Сетуни почти полностью сохранилась. Однако большинство домов включены в программу реновации и будут не реконструированы, а разрушены. А на их месте построят многоэтажки.

Дом 10, корпус 1 построен уже в 1956 году. Это пятиэтажное кирпичное здание, окрашенное в красный цвет, было общежитием того самого Всероссийского института легких сплавов. Дом ценен тем, что строился в период борьбы с постановлением "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве". Однако архитектурные "излишества" сохранил, в частности серпы и молоты, красные звезды, оконные арки, колонны.

В последнее время в здании тоже общежитие с табличкой на входе "Гостиница на "Молодежной". При том, что метро "Молодежная" в нескольких километрах отсюда. В общежитии проживают рабочие-мигранты. Утром и вечером они большими группами садятся в автобусы, которые доставляют их на стройки и привозят обратно.

Летом дом начали обшивать теплоизоляционными плитами - пока работы проходят со двора и с торцов здания. После этого планируется обшивать дом белыми гранитными плитами. Вместо того, чтобы очистить кирпич от краски и восстановить декор, фасад будет изменен до неузнаваемости. Судя по всему, избавятся и от серпов и звезд.

Рабочие говорят, что колонны и арки над окнами по фасаду будут уничтожены, прораб от комментариев отказывается. Какая именно организация ведет работы - неизвестно, информационного стенда нет.

Конечно, дом не обладает охранным статусом и собственник может делать с ним, что хочет. Но старый район Москвы в скором времени может потерять одно из примечательных зданий. Помимо этого здания, непонятна судьба так называемой "дачи Толбухина" по соседству. На самом деле, это здание профилактория Всероссийского института легких сплавов, которое теперь находится в частном владении. Разрушается здание бывшего кинотеатра "Минск". Удручающее впечатление оставляет дом культуры "Сетунь"...