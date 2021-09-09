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09.09.2021 17:12
Рубрика: Общество

Олег Леонов: Благодаря усилиям неравнодушных москвичей в центре столицы станет тише

Текст: Любовь Проценко
Куратор проектов "ЛизаАлерт" Центра поиска пропавших людей Олег Леонов подвел промежуточные итоги кампании по сбору подписей москвичей за тишину в центре столицы. Он отметил, что больше 7 тысяч человек поддержали идею повышения штрафов для автомобилистов, которые устраивают гонки по ночной Москве.
Фото: Александр Иванов Фото: Александр Иванов
Фото: Александр Иванов

Мэр Москвы Сергей Собянин внес поправки, ужесточающие ответственность водителей за нарушение тишины в ночное время суток. Таким образом, штрафы для автомобилистов увеличиваются в 10 раз - с 500 до 5000 рублей. Фиксировать нарушения в столице будут камерами, оснащенными шумомерами. Собянин также отметил, что получил обращения горожан, которые просили принять такие меры.

Названа средняя скорость на центральных улицах Москвы

"Очень хорошо, что власти столицы прислушались к мнению москвичей. Мы неоднократно отправляли запросы в мэрию, чтобы добиться повышения штрафов для автомобилистов, нарушающих тишину. Подписи жителей центра столицы за ужесточение наказания ночных гонщиков мы собирали последние две недели. Проблема в том, что многие водители тюнингуют глушители на своих авто или же вообще их снимают. В результате спать по ночам просто невозможно. Это очень серьезная проблема", - рассказал Олег Леонов.

По словам Леонова, инициативу ограничения шума мотоциклов и машин в ЦАО на его сайте поддержали больше 7 тысяч человек. Но, как отметил куратор проектов "ЛизаАлерт", вопрос тишины достаточно обширный и решать его нужно комплексно, не только штрафами. Например, необходимо устанавливать шумомеры на пешеходных улицах и возле ресторанов. Также следует оградить жилые дома от оживленных магистралей специальными шумозащитными экранами, подчеркнул Олег Леонов.

Общественный деятель, глава муниципального округа Тверской Яков Якубович подтвердил, что проблема очень актуальна для центра Москвы. Он утверждает, что по статистике до 95% москвичей испытывают стресс от избыточного шума и необходимо комплексное решение этой проблемы.

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