Открылась выставка "Калуга. От губернского центра к областной столице"

Новости

Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток для мужчин и женщин 18:10
Автор слитых фото с Эндрю Гарфилдом-Пауком подтвердил их подлинность 18:02
Видеотрансляция: Российские космонавты выходят в открытый космос 17:59
Доктор Румянцев: Почему в рационе школьников обязательно должны быть животные белки 17:55
Цена газа в Европе впервые в истории превысила $700 за тысячу кубов 17:52
Из Кабула возобновились коммерческие авиарейсы 17:48
Священники оказывают помощь пострадавшим при взрыве газа в Ногинске 17:47
Минтруд: Численность женщин репродуктивного возраста в РФ будет снижаться 17:44
В тренировке онлайн-голосования приняли участие более 120 тысяч человек 17:43
ФАС возбудила дело против производителей стекла 17:40
На 64 км трассы М-1 запустили рабочее движение по путепроводам 17:24
Судоходство по Суэцкому каналу восстановлено 17:20
Вышел трейлер второго сезона сериала "Звездный путь: Пикар" 17:15
Установлена личность женщины, оставившей ребенка в мусоропроводе в Москве 17:08
Названа средняя скорость на центральных улицах Москвы 17:04
Названы самые популярные книги в России 17:00
Путин: РФ готова продолжать взаимодействие со странами БРИКС в разных сферах 17:00
Глава "Росатома" обозначил сроки пуска второго блока БелАЭС 16:49
В Таиланде ученые начали выявлять COVID-19 в человеческом поту 16:47
"Талибан" разрешил 200 иностранцам вылететь из аэропорта Кабула 16:40
Евгений Нифантьев: У нашей вакцины есть все шансы стать популярной на мировом уровне 16:40
В Ленобласти плановую медпомощь будут оказывать по сертификату или ПЦР 16:30
Задержан подозреваемый в краже 34 млн рублей в криптовалюте 16:26
Володин: Выборы не должны влиять на рассмотрение законопроектов 16:20
Вышел русский трейлер новой "Матрицы" с Киану Ривзом 16:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
09.09.2021 18:11

Открылась выставка "Калуга. От губернского центра к областной столице"

9 сентября в Государственном архиве Калужской области открылась выставка "Калуга. От губернского центра к областной столице". В торжественном открытии выставки приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев.
Фото: Городская дума Калуги Фото: Городская дума Калуги
Фото: Городская дума Калуги

Выставка посвящена истории и архитектуре Калуги и отражает процесс регулярной застройки города с момента создания Калужского наместничества до конца XX века. Впервые представлены планы различных казенных и частных строений. Среди экспонатов - карты, планы, чертежи, документы, фотографии и рисунки старинных зданий Калуги в разные исторические эпохи.

Фото: Калужская городская дума
В Калуге открыт сквер "у паровоза"

"Город - это живой организм, он постоянно развивается. Для того чтобы двигаться в правильном направлении, нам нужно любить Калугу и знать ее историю, помнить, какой ценой были достигнуты успехи, какие люди строили и развивали наш город, - подчеркнул Юрий Моисеев. - Благодарю организаторов выставки, вы делаете очень важное и нужное дело: сохраняете историческую память, открываете новые страницы истории нашего города".

Глава Калуги поздравил собравшихся с юбилеем Калуги и пожелал краеведам новых успехов.

Посетители выставки смогут увидеть чертежи, рисунки и фотографии таких знаковых объектов как Каменный мост, Вокзал, Гостиные ряды, Палаты Коробовых, Присутственные места, Дворянское собрание и Дом печати.

Показаны на выставке и здания, разобранные и разрушенные в 1930-е годы, когда Калуга была районным центром сначала Московской, а затем тульской области.

Также на выставке представлены книги и открытки о Калуге из библиотеки Государственного архива Калужской области и личных коллекций.

"Я всегда с большим удовольствием посещаю выставки, посвященные истории нашего родного города. Представленные сегодня экспонаты навевают мне теплые воспоминания о Калуге 80-х годов, начинаешь еще сильнее любить наш замечательный город. Выставка будет очень полезна для молодых калужан, она позволит им лучше узнать город, в котором они родились и живут", - поделился впечатлениями Юрий Моисеев.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

Главное сегодня

Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно
Лавров: Отношение Киева к нормандскому формату шизофренично
Судоходство по Суэцкому каналу восстановлено
В Красноярском крае нашли живыми сбежавших из дома школьниц
Тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов в Ногинске