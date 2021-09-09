Под Ярославлем открыли новый современный ФОК

- Все объекты, открытые в рамках форума, - яркое доказательство того, что спортивная отрасль в стране развивается, - отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. - Правительство России продолжит работу по созданию спортивных комплексов, в том числе в малых населенных пунктах. Всего до конца года в стране будет введено в эксплуатацию около 70 спортивных объектов. В следующем году в планах к вводу более 110 физкультурно-оздоровительных комплексов.

В правительстве региона пояснили, что новый ФОК построен в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Общая площадь здания - около 1800 квадратных метров. Здесь есть универсальный спортивный зал, тренажерный центр, комфортные раздевалки с душевыми, медицинский кабинет, тренерская комната, а также несколько административных помещений. На прилегающей территории предусмотрена автомобильная стоянка для персонала и посетителей, площадка для отдыха. Особые условия в новом ФОКе созданы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Этот комплекс в поселке может вместить пятьдесят посетителей одновременно, - рассказал губернатор области Дмитрий Миронов. - Здесь будет круглогодично тренироваться местная команда по мини-футболу, также планируется проводить занятия по баскетболу, волейболу, теннису и стрельбе из лука.

По информации правительства региона, благодаря нацпроекту "Демография" в этом году в области также завершается реконструкция стадиона "Сатурн" в Рыбинске, строится современная спортивная площадка для подготовки населения к сдаче нормативов ГТО в Ростовском районе и ФОК открытого типа в Пошехонском районе. Кроме того, выделены средства на подготовку и переквалификацию специалистов отрасли, а также на закупку необходимого инвентаря.