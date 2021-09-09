Росгвардейцы задержали гуляющего возле Сокольников с "автоматом" мужчину

Бойцы Росгвардии задержали мужчину, который в нетрезвом виде разгуливал с "автоматом" в районе парка Сокольники на востоке столицы. В правоохранительные органы о нем сообщили очевидцы. По их словам, у мужчины, замеченного на улице Короленко, на плече висел автомат. Росгвардейцы задержали мужчину. Изъятый автомат оказался игрушечной копией.

"Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в четверг 49-летнего местного жителя, которого ранее заметили прогуливавшимися по улице с предметом, похожим на автомат. По полученным приметам росгвардейцы обнаружили того самого мужчину на Большой Остроумовской улице. Огнестрельного оружия при задержанном не обнаружено", - цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Для дальнейшего разбирательства задержанный "с признаками алкогольного опьянения" был передан сотрудникам полиции. Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что полиция проверяет информацию о мужчине с автоматом на востоке столицы.