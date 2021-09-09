Житель Тамбова получил 13 лет за развращение детей в интернете

Суд в Тамбове вынес приговор 52-летнему мужчине. Он признан виновным в развращении несовершеннолетних через интернет.

Как установили следствие и суд, тамбовчанин зарегистрировался в соцсетях под видом девочки-подростка и вступил в переписку с другими школьницами.

- В ходе виртуального общения он отправлял им добытые в интернете порнографические снимки, выдавая их за личные, и склонял девочек изготовить и прислать ему аналогичные фотографии. В случае отказа грозил распространить переписку среди знакомых, - рассказали в управлении СКР по региону.

Преступления были выявлены после обращения родственников малолетних в полицию и СКР. Суд приговорил обвиняемого к 13,5 года колонии строгого режима.