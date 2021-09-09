На Камчатке загорелся ангар ТЭЦ

Пожар на площади 770 квадратных метров произошел в ангаре на территории теплоэлектроцентрали № 2 Петропавловска-Камчатского.

"Информация о возгорании ангара размерами 48 на 16 метров поступила на телефон единой службы спасения 9 сентября в 14.17 по камчатскому времени", - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

На место происшествия выехали сотрудники трех городских пожарно-спасательных частей, а также специализированной пожарно-спасательной части. Всего в ликвидации ЧП были задействованы 40 человек и 10 единиц техники.

Сейчас возгорание локализовали. Во время пожара никто не пострадал.