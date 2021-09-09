Снимок приморского фотографа признан лучшим по версии НАСА

НАСА признало снимок Млечного Пути приморского фотографа Антона Комлева лучшей фотографией дня. Молодой человек опубликовал ее 6 сентября.

На фото запечатлена галактика Млечный Путь на фоне леса и холмов, а на переднем плане - сосна.

"Все началось с сосны. Идея состояла в том, чтобы сфотографировать статную сосну перед центральной полосой нашей Галактики Млечный Путь. И план, осуществленный два месяца назад, оказался успешным", - приводит подпись редакторов НАСА Антон Комлев на своей странице Instagram.

Фотографию приморец сделал у реки Милоградовки.

- Вид открылся потрясающий: величественная сосна на берегу, где кружили светлячки. Хотя их было не так много, как я видел раньше, но они очень удачно "подсветили" на снимке", - рассказал РИА Новости Комлев.

Он добавил, что снимает звездное небо с помощью зеркального фотоаппарата, штатива и специальной монтировки. Последняя дает возможность сделать изображение звезд четким.

Астрономией и астрофотографией Антон Комлев увлекается в свободное время, а работает в одном из вузов Владивостока.