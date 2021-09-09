В Прикамье суд отправил на лечение подростка, убившего свою семью

Новости

Вышел новый эпизод "Кибердеревни" с Харламовым и Вассерманом 13:45
Тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов в Ногинске 13:42
Беларусь приостановила прокачку нефти по "Дружбе" в Европу 13:37
Зендея-режиссер будет брать на главные роли только чернокожих женщин 13:37
Законопроект о ликвидации накопленного вреда внесут в Думу осенью 13:32
В Минске прокомментировали учения "Запад-2021" 13:24
В Госдуме сообщили о новых попытках Запада повлиять на выборы в РФ 13:21
В Ногинске извлекли из-под завалов тело шестого погибшего при взрыве газа 13:14
Вторая фаза испытаний вакцины ФМБА от коронавируса пройдет до конца года 13:13
Росгвардейцы задержали гуляющего возле Сокольников с "автоматом" мужчину 13:12
В России нашли 26 тысяч взрывоопасных заброшенных скважин 13:06
Умер актер из "Спрута" и "За пригоршню динамита" Франко Грациози 13:05
Песков оценил вероятность новой встречи Путина с Байденом 13:04
Спортсмены при переходе в иностранные клубы будут платить компенсации школам 12:59
Песков назвал кощунством альтернативные версии гибели Зиничева 12:57
Амурская область получит от правительства более 2 млрд рублей 12:52
К чему приводит звериная охота литовских пограничников 12:52
МИД РФ: Угрозы для россиян в Гвинее сейчас нет 12:51
Путин не будет участвовать в сессии Генассамблеи ООН 12:46
Умер актер из "Четырех танкистов и собаки" Веслав Голас 12:43
Названа российская дата премьеры "Венома 2" 12:35
Матвиенко: МЭР подготовило проект о поддержке социальных НКО 12:34
Суд направил на лечение гражданина США, напавшего на полицейского 12:30
Заседание правительства началось с минуты молчания 12:29
В Венгрии использовали все запасы "Спутника V" 12:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
09.09.2021 12:27
Рубрика: Происшествия

В Прикамье суд отправил на лечение подростка, убившего свою семью

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Несовершеннолетнего жителя Октябрьского района Пермского края, убившего своих родителей и сестру, по решению суда отправят на принудительное лечение.

Тюменца спустя 19 лет задержали за убийство и изнасилование девушки

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что 1 марта 2021 года в частном жилом доме молодой человек нанес множественные удары топором своей матери, после этого аналогичным способом совершил убийство отца. От полученных рубленых ран потерпевшие скончались на месте происшествия. После убийства родителей несовершеннолетний, похитил с банковского счета матери 10 тысяч рублей. Затем, дождавшись возвращения из школы своей 12-летней сестры, топором нанес ей множественные удары по голове и телу. От полученных травм малолетняя скончалась на месте происшествия.

Судом установлен факт совершения подростком общественно-опасного деяния в состоянии невменяемости. Подросток направлен для лечения в организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

Главное сегодня

Путин лично простится с Зиничевым
Тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов в Ногинске
В Венгрии использовали все запасы "Спутника V"
Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девочек в Кузбассе
"Роскосмос": Все системы МКС работают штатно, выход в открытый космос состоится
Мошенники ввели в оборот понятие "единого лицевого счета"
Видео: Поезд снес с путей грузовик с лопастью ветрогенератора