В Прикамье суд отправил на лечение подростка, убившего свою семью

Несовершеннолетнего жителя Октябрьского района Пермского края, убившего своих родителей и сестру, по решению суда отправят на принудительное лечение.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что 1 марта 2021 года в частном жилом доме молодой человек нанес множественные удары топором своей матери, после этого аналогичным способом совершил убийство отца. От полученных рубленых ран потерпевшие скончались на месте происшествия. После убийства родителей несовершеннолетний, похитил с банковского счета матери 10 тысяч рублей. Затем, дождавшись возвращения из школы своей 12-летней сестры, топором нанес ей множественные удары по голове и телу. От полученных травм малолетняя скончалась на месте происшествия.

Судом установлен факт совершения подростком общественно-опасного деяния в состоянии невменяемости. Подросток направлен для лечения в организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.