Прокуратура проверит сообщения о разливе мазута в Красноярском крае

Прокуратура Красноярского края начала проверку информации о разливе мазута на ТЭЦ, находящейся на территории Ачинского глиноземного комбината.

Сообщения о ЧП были размещены в социальных сетях, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства. В прокуратуре уточнили, что на место выехал исполняющий обязанности прокурора города Ачинска.

Если информация о разливе нефтепродуктов подтвердится, участникам проверки предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося, а также уточнить размеры вреда, нанесенного окружающей среде.