Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девочек в Кузбассе

В Кемеровской области суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в убийстве двух десятилетних девочек. Как рассказали в пресс-службе СК РФ, 41-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по трем статьям: об убийстве двух детей, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Следователи составили картину страшных событий, произошедших 6 сентября на территории города Мыски. Две девочки возвращались домой со школьных занятий, когда заметили на остановке мужчину с семечками в руках. Они попросили у него семечки, чтобы покормить голубя, а мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, предложить купить им сладости в магазине, а также корм для птицы.

Момент, когда обвиняемый рассчитывается на кассе за покупки, попал в объектив камер видеонаблюдения. Помимо сладостей, он купил себе спиртное и предложил девочкам поехать к нему в гости. Он временно жил в заброшенном частном доме, где и совершил изнасилование. Испугавшись, что дети расскажут все взрослым, он задушил их, забросал тела матрасами и ушел на работу.

Родителей одной из девочек забили тревогу, на поиски детей были направлены значительные силы правоохранительных органов. На следующий день после исчезновения школьниц следователям и полиции удалось установить и задержать подозреваемого, который полностью признал свою вину и показал, где находятся тела убитых.

В ходе предварительного следствия будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза арестованного. Следователи намерены установить обстоятельства и причины, приведшие к трагедии, в том числе выяснить, в каких условиях воспитывались девочки. Действиям родителей будет также дана юридическая оценка.

Помимо этого, расследуется уголовное дело о халатности должностных лиц территориального органа внутренних дел по административному надзору за лицами, освободившимися из мест лишения свободы. Дело в том, что обвиняемый уже был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетнего, провел в колонии десять лет и освободился в апреле 2019 года. Он должен был отмечаться в соответствующих органах о своем местоположении, однако, переехав в Мыски, не встал на учет.