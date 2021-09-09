В Кузбассе предъявили обвинение предполагаемому убийце двух девочек

Жителю Кемеровской области, задержанному по подозрению в убийстве двух десятилетних девочек, предъявили обвинение. Как передает ТАСС, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следователи выступают с ходатайством об аресте обвиняемого, его должен поддержать суд. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух малолетних детей. Правоохранители задержали 41-летнего жителя города Мыски, который попал в объективы камер видеонаблюдения магазина, где мужчина покупал девочкам сладости.

Об их исчезновении полиция сообщила 7 сентября, в тот же день были обнаружены тела школьниц и задержан подозреваемый. Отмечается, что он уже был судим за совершение насильственных действий в отношении несовершеннолетнего. В колонии мужчина провел десять лет и освободился в апреле 2019-го.

Еще одно уголовное дело в Следственном управлении СКР по региону возбудили по статье о халатности. Вплоть до 2027 года за обвиняемым должен был вестись административный надзор, при этом он переехал из одного города в другой, а на учет в местных органах профилактики поставлен не был. Следователи усматривают состав преступления в действиях должностных лиц территориального органа внутренних дел по надзору за лицами, освободившимися из мест лишения свободы.