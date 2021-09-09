В Новосибирске суд эвакуировали из-за "женщины с гранатометом"

В здании Заельцовского районного суда Новосибирска около 09.30 по местному времени прошла срочная эвакуация. Как рассказали в пресс-службе суда, причиной тому стала угроза взрыва, которую косвенно высказала одна из подсудимых.

Женщина, проходящая фигурантом по одному из уголовных дел, вошла в здание суда и на посту охраны предъявила документы. Судебный пристав спросил, что находится в ее сумке, и сибирячка заявила: "Гранатомет и граната". Пристав потребовал положить сумку на стол и препроводил женщину в служебное помещение для выяснения обстоятельств.

Одновременно с этим приставы связались с экстренными службами и полицией, сообщив о предполагаемом содержимом дамской сумочки. Сотрудники и посетители суда были эвакуированы. Согласно протоколу, сумочка была осмотрена. Установлено, что сообщение об опасности было ложным.

Известно, что хозяйка подозрительной сумочки проходит одним из фигурантов по делу о крупном мошенничестве. Оно рассматривается в суде с 3 июля прошлого года. По данным следствия, получая паспортные данные от посетителей кадрового агентства, его работница оформляла кредиты без их ведома. Ущерб составил около миллиона рублей.