Крупнейшее мероприятие газовой отрасли отметит свой юбилей

С 5 по 8 октября 2021 года на площадке Экспофорума пройдет Х Юбилейный Петербургский международный газовый форум - место встречи лидеров отраслевого сообщества, один из основных проектов, на котором обсуждаются вопросы мировой газовой индустрии.

ПМГФ ведет свою историю с 2011 года. За 10 лет создана, успешно функционирует и развивается авторитетнейшая дискуссионная площадка. Ежегодно Форум привлекает к себе внимание значимых представителей государства, бизнеса и науки. По итогам мероприятия формируются содержательные рекомендации по развитию нефтегазовой промышленности. Результаты дискуссий помогают сформулировать конкретные шаги, направленные на поступательное развитие отрасли.

В основе деловой программы ПМГФ-2021 - двадцать направлений. Помимо традиционных тем, будут рассмотрены новые актуальные вопросы: устойчивое развитие отрасли, нетрадиционные виды газа, юридическая составляющая деятельности нефтегазовых компаний, логистика и транспорт, применение гелия. Главным событием Форума станет Пленарное заседание на тему "Природный газ: новые вызовы и решения в глобальной энергетике" с участием руководителей ведущих нефтегазовых корпораций.

Традиционно в рамках Молодёжного дня представители отраслевой бизнес-элиты объединятся с лучшими молодыми специалистами и студентами ведущих университетов России и Европы для трансфера новых знаний об энергетическом бизнесе и поиска новых идей и решений.

С 2019 года Молодёжный день, организатором которого выступает ИДПО - "ВЭШ" СПбГЭУ, развивается в новом формате под названием "Энергетический челлендж" (Energy Challenge).

Форум пройдет при участии Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга.

Активную поддержку Петербургскому международному газовому форуму традиционно окажут Ассоциация европейского бизнеса (AEB), Форум стран-экспортеров газа (GECF), Еврогаз (Eurogas), Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП Германии), Франко-Российская торгово-промышленная палата (ФРТПП), CEDIGAZ, Ассоциация производителей оборудования "Новые технологии газовой отрасли" (НТГО), Австралийско-Российский Диалог (ARD), Бельгийско-Люксембургская торговая палата в России (BLCC Russia/CCBLR Moscow), Африканская деловая инициатива (АДИ).

Встречи на Форуме дают прекрасную возможность обменяться передовым опытом, практическими знаниями и ценными идеями, найти ответы на острые вызовы, стоящие перед отраслью, выработать стратегические решения, направленные на обеспечение устойчивого развития нефтегазовой индустрии.

Подробнее - на официальном сайте Форума: www.gas-forum.ru.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой ООО "ЭФ-Энтернешнл"