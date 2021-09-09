В Заполярье на банк напал грабитель с холостым пистолетом

Курьезная попытка ограбления банка произошла в городе Кандалакше Мурманской области. Грабитель угрожал сотрудникам банка выхолощенным пистолетом, непригодным для стрельбы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- Достав из кармана пистолет, он потребовал у сотрудников выдать ему деньги, - рассказали в пресс-службе. - Кассир успела нажать тревожную кнопку. Между прибывшими на место сотрудниками частного охранного предприятия и злоумышленником завязалась драка. Подоспевшими на место происшествия сотрудниками Росгвардии мужчина был задержан и передан следственно-оперативной группе полиции. Подозреваемым в разбое оказался ранее несудимый 53-летний житель города Ковдора.

Мужчина рассказал, что на разбой его толкнули многочисленные долги.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Согласно этой статье, неудачливому грабителю грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. На время следствия злоумышленник взят под стражу.