На Кубани автомобиль сбил женщину с ребенком на тротуаре

В кубанском городе Тихорецке 41-летняя женщина за рулем иномарки в ходе парковки сбила 59-летнюю женщину и шестилетнего мальчика, которые шли по тротуару. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю.

По информации правоохранителей, дорожное происшествие произошло сегодня около 07.50 утра. Водитель Hyundai, собираясь парковать машину, не выдержала безопасную дистанцию, в результате чего сбила двигавшихся по тротуару пешеходов.

В результате столкновения женщина с ребенком были доставлены в больницу, где им была оказана первая медицинская помощь. От госпитализации они отказались. На водителя по факту данного нарушения был составлен административный протокол.