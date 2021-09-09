На Кубани офицер полиции пытался получить взятку в 40 млн рублей

Крупный коррупционный скандал разгорелся в Краснодарском крае. Заместителя начальника информационного центра ГУ МВД по региону обвинили в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Кубани, полицейский сам предложил родственнице фигурантов уголовного дела передать через него 40 миллионов рублей, чтобы им не ужесточили статью.

- Органами полиции расследуется уголовное дело в отношении группы лиц о незаконном обороте сильнодействующих средств. Зная об этом, полицейский сообщил родственнице двух фигурантов о намерении следствия квалифицировать действия подследственных по более тяжкой статье, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Замначальника информационного центра объяснил женщине, что ее родственникам грозит куда более суровое наказание, если статью переквалифицируют. Но тут же предложил выход из ситуации - он оказался готов лично передать 40 миллионов рублей неким другим полицейским, которые бы за эти деньги прекратили объективное расследование и оставили все как есть.

Обвиняемый получил от женщины семь миллионов рублей в качестве первого взноса, а вот со второй партией наличных к нему наведались оперативники из собственной безопасности МВД России.

- 7 сентября оперативниками ГУСБ МВД России при получении денежных средств в размере трех миллионов рублей за якобы содействие в непривлечении к уголовной ответственности граждан был задержан заместитель начальника информационного центра ГУ МВД по Краснодарскому краю, - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Сейчас обвиняемый арестован, от службы он отстранен. В полиции говорят, что мужчина будет уволен, если его вина подтвердится. Уголовное дело завели по части 4 статьи 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере". По этой статье обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.