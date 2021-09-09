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09.09.2021 17:09
Рубрика: Происшествия

Под Волгоградом задержан угрожавший ножом полицейским житель Дагестана

Текст: Николай Грищенко

В Волгоградской области сотрудники полиции задержали 45-летнего мужчину, который разыскивался правоохранительными органами Татарстана. В ходе операции злоумышленник попытался с ножом напасть на сотрудников МВД, но был обезоружен.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации/ youtube.com
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Как сообщает пресс-служба СК региона, днем 7 сентября на трассе "Каспий" был замечен пьяный мужчина, действия которого могли привести у авариям и ДТП. Когда наряд полиции попытался задержать дебошира, то он стал размахивать ножом и угрожать патрульным.

Оказалось, что подозреваемый оказался посреди федеральной трассы в Иловлинском районе случайно - за распитие спиртного в салоне и скандалы с другими пассажирами его высадили из рейсового автобуса, направлявшегося из Дагестана в Москву.

Следователи также установили, что мужчина находится в розыске, инициатором которого выступают правоохранительные органы Татарстана. По факту ЧП возбуждено еще одно уголовное дело по статье "Угроза применения насилия в отношении представителя власти".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область СКФО Дагестан

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