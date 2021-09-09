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09.09.2021 11:43

"Россети Юг" консолидируют электросети Таганрога

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
"Россети Юг" консолидирует часть электросетевого комплекса Таганрога и Неклиновского района, принадлежащую ООО "Югстроймонтаж". С 2019 года "Россети Юг" уже управляет электросетевыми активами этого предприятия.
Фото: пресс-служба ПАО "Россети Юг" Фото: пресс-служба ПАО "Россети Юг"
Фото: пресс-служба ПАО "Россети Юг"

Окончательная смена собственника позволит продолжить работу по снижению издержек на обслуживание сетевого комплекса и обеспечению качественного электроснабжения потребителей.

Приняв на себя полномочия единоличного исполнительного органа ООО "Югстроймонтаж", ростовский филиал "Россети Юг" в июне 2019 года взял под свое управление более 3 тысяч условных единиц оборудования, 504 километра линий электропередачи различного класса напряжения, более 160 подстанций и распределительных пунктов общей установленной мощностью 117 МВА.

Фото: Пресс-служба ПАО "Россети Юг"
На ремонт энергокомплекса "Россети Юг" направит 828,5 миллиона рублей

Фактический износ электросетевого хозяйства ООО "Югстроймонтаж" составлял около 60 процентов. Объем инвестиций "Россети Юг" вместе с затратами на строительство новых энергообъектов составил 70 миллионов рублей. Это позволило значительно обновить электросетевое оборудование, снизив процент износа до 51 процента.

Показатели аварийности сократились на 11 процентов. Всего за период под управлением "Россети Юг" введено в строй более 30 километров новых линий электропередачи и 5,4 МВА трансформаторной мощности.

Уровень потерь электроэнергии в сетях на момент принятия в управление составлял 16 процентов. С июня 2019 года специалисты компании установили свыше 370 общедомовых приборов учета электроэнергии и 266 электросчетчиков технического учета.

С целью снижения уровня потерь электроэнергии систематически проводятся рейды, инструментальные проверки, модернизация сетей. Такой комплекс мероприятий позволил сократить потери электроэнергии до 12,75 процента.
Снижение хищений электроэнергии на 60% зафиксировали "Россети Юг"

Кредиторская задолженность с момента вхождения компании в состав "Россети Юг" снизилась на 38,8 процента.

В связи с постоянным развитием города Таганрога и Неклиновского района "Россети Юг" в рамках инвестиционной деятельности решают задачи по реконструкции питающих центров с целью увеличения свободной мощности и для улучшения качества электроснабжения существующих и вновь подключаемых потребителей.

Переход электросетевого имущества в собственность компании, имеющей профессиональный штат, большой опыт, выстроенную систему действий при возникновении нештатных ситуаций, обеспечит его эффективную эксплуатацию, стабильное электроснабжение жителей Таганрога и Неклиновского района, возможность присоединения новых потребителей.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

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