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09.09.2021 19:31
Рубрика: Происшествия

В Сочи загорелся жилой дом на площади 370 квадратных метров

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В четверг вечером в Лазаревском районе города-курорта Сочи вспыхнул сильный пожар в частном жилом доме, расположенной на склоне горы.

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По информации пресс-службы ведомства спасателей, сообщение о возгорании, расположенной на Барановском районного поселка Лазаревское, поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России в 18.07.

На место происшествия сразу незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Уже в 18.15 к горящему жому прибыли первые подразделения. Как выяснилось, произошло возгорание в жилом доме на площади более 300 квадратных метров

Всего к ликвидации возгорания привлечено 18 человек личного состава и шесть единиц техники.

В 19.00 произошла локализация пожара на площади 370 квадратных метров. На месте ЧП продолжают работать спасатели.

Данных о пострадавших на данный момент не сообщается.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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