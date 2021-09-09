За сколько можно снять дом или дачу в разных регионах

Ставки аренды на дачи, коттеджи и дома для постоянного проживания выросли в среднем на 4,6 процента с сентября 2020 года. Такие цифры приводит в своем исследовании федеральный портал "Мир квартир". Его специалисты проанализировали цены в 80 регионах страны.

Самый активный спрос на индивидуальные дома был зафиксирован в прошлом году, но и в этом году ставки на индивидуальные дома поднялись в 58 регионах, в 22 регионах снять их стало дешевле, чем прошлой осенью.

По данным Mirkvartir.ru, радикальнее всего подошли к переписыванию ценников арендодатели Севастополя, где частные дома за год подорожали на 18,3%. Следом идут республика Коми (+16,1%) и Тамбовская область (+15,5%). В Крыму этой осенью затраты на аренду по сравнению с прошлым годом увеличились на 15,1%, в Санкт-Петербурге - на 14,8%.

Заметно снизились ставки аренды на частные дома в Красноярском крае (-11,3%), Чечне (-10,9%), Воронежской (-9,9%) и Новгородской (-9,4%) областях, а также в Забайкальском крае (-9,3%).

Проанализировав статистику, можно сделать вывод, что сегодня средний дом в России можно снять за 32,5 тыс. рублей в месяц. Это на 4,6% больше, чем годом ранее.

Самые высокие ставки зафиксированы в Москве - единственном городе, где средняя стоимость аренды домов перевалила за 100 тысяч и составила 107 тыс. рублей. Самые низкие ставки - в Забайкальском крае. Здесь снять дом можно за 6,9 тыс. рублей, то есть в 15,5 раза дешевле московского.

Как "РГ" пояснил директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев, по итогам первого полугодия 2021 года на высокобюджетном рынке аренды квартир и апартаментов в Москве, количество заявок на аренду почти в два раза превысил показатель аналогичного периода прошлого года. Объем сделок по аренде увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом. Районами-лидерами в структуре спроса стали являются Тверская-Кремль (20%), Арбат (20%) и Хамовники за пределами Садового кольца (11%).

"По данным Минтруда, в начале сентября в российские офисы вернулась примерно половина сотрудников, работавших в пандемию удаленно, - говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала "МИР КВАРТИР". - Вторая половина - около 3 млн человек - продолжают трудиться из дома. И дом этот нередко загородный - собственный или арендованный. Со снятием ограничительных мер интерес к загородной жизни не иссяк окончательно. Сейчас это особенно заметно в курортных регионах страны, где в разгар бархатного сезона аренда продолжает расти даже по сравнению с прошлогодним ажиотажем".

Так, в Ростовской области, Краснодарском крае по сравнению с прошлым годом ставки аренды на дачи и коттеджи выросли больше, чем на 11 процентов. Сейчас реально снять дом на несколько месяцев на курорте на берегу Черного моря можно, имея 50 тысяч рублей. Так, по данным Авито, двухэтажный дом на первой линии площадью 250 квадратных метров на участке 10 соток в микрорайоне Мамайка обойдется в 15 тысяч рублей в сутки. В прошлом году можно было сторговаться за 10 тысяч рублей.