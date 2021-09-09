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09.09.2021 12:39
Рубрика: Общество

Фото: Архивисты нашли более 7000 документов, связанных с Демидовыми

Текст: Ольга Медведева
Фото: Борис Ярков
В Екатеринбурге открылась Международная выставка архивных документов "Первые Демидовы. Рождение горнозаводской империи". Экспонаты разместились в подходящем помещении - под старинными сводами Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ.

С 2018 года уральские архивисты посетили семнадцать российских и зарубежных архивов и нашли более 7000 документов по истории рода Демидовых - династии богатейших заводчиков и землевладельцев, основателей оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале. Небольшую часть уникальных находок представили на этой выставке. При этом 28 документов демонстрируются впервые, 10 из них в подлинниках.

Фото: Илья Колесов/Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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- Трудно понять, как в то время бездорожья и отсутствия коммуникаций люди смогли за такой короткий промежуток времени (а наша выставка охватывает временной период с 1702 года по 1744) создать столько предприятий на такой обширной территории, наладить там систему управления и сделать это производство эффективным. Это даже сегодня поражает воображение! И при помощи архивных документов мы постарались показать деяния Никиты и Акинфия Демидовых в нескольких ипостасях: это строительство заводов, это взаимоотношения с горной властью и с центром, - рассказывает директор государственного архива Свердловской области Евгений Шабалин.

Один из документов был предоставлен национальным архивом Франции. В нем французский консул в Санкт-Петербурге в 1725 сообщает в Париж об успехах сибирских заводов, упоминает Вильгельма де Геннина.

- Документов европейского происхождения о России того времени не так много. Депеша показывает, что этот вопрос всерьез интересовал политиков одной из самых в то время могущественных стран, - объясняет заведующая отделом публикации и использования архивных документов Ольга Никоян.

Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье дополняет:

- Может быть, документов мало, но интерес к России у французов определенно был! А когда один из Демидовых стал мужем Матильды, племянницы Наполеона, и когда металл из Нижнего Тагила шел на строительство Эйфелевой башни - тема русских стала в Париже особенно популярной.

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