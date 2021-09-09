На Урале мошенники начали звонить предпринимателям от имени энергетиков

Новый вид мошенничества выявили энергетики: жулики обманывают представителей бизнеса, выступая якобы от имени федерального холдинга.

Как рассказали "РГ" в региональном центре стратегических коммуникаций "Т Плюс", в июле-августе в компанию стали обращаться предприниматели с жалобами на противоправные действия неких лиц, представлявшихся сотрудниками энергокомпании. Они предлагают потенциальным поставщикам поучаствовать в закупочных процедурах, якобы объявленных холдингом. При этом необходимо приобрести "сертификат соответствия квалификации участника закупок" стоимостью около 50 тысяч рублей. Разумеется, ничего подобного сама компания не делала: никакие закупки не объявлялись, звонившие в штате не числятся и, само собой, "сертификат соответствия" - это абсолютно мифический документ.

Между тем обман приобрел нешуточный масштаб: на горячую линию и в канцелярию "Т Плюс" поступает по 10-50 жалоб ежедневно. Все обращения служба безопасности компании передает в правоохранительные органы.

Энергетики предупреждают своих партнеров и других потенциальных поставщиков товаров и услуг о риске столкнуться с мошеннической схемой и разъясняют, что добросовестный заказчик всегда объявляет закупку по всем правилам. Причем, преимущественно в электронной форме, то есть все взаимодействие с потенциальными поставщиками идет через онлайн-площадки. При этом все необходимые материалы размещаются на сайте Единой информационной системы с дублированием на официальном сайте компании.