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09.09.2021,  
10:07
Текст:  Олег Корякин

Российская ракета - "убийца бункеров" пойдет на экспорт

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Россия начинает экспорт новейших авиационных бетонобойных ракет Х-59МКМ.

Первый иностранный заказчик до конца года получит партию авиационных бетоннобойных ракет Х-59МКМ. Об этом РИА Новости сообщил военно-дипломатический источник. Они предназначены для поражения хорошо защищенных командных пунктов и могут пробивать защиту из бетонных плит.

Фото: Сергей Птичкин
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Впервые экспортная Х-59МКМ была представлена на форуме МАКС-2021. Это модернизированный вариант советской ракеты Х-59 "Овод", разработанный Государственным машиностроительным конструкторским бюро "Радуга" имени А.Я. Березняка (входит в "Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") .

Главная особенность Х-59МКМ - в конструкции тандемной проникающей боевой части с основным зарядом массой 320 килограммов и предзарядом общей массой 40 килограммов.

Цель ракета находит с помощью системы навигационно-автоматического управления СНАУ-59МК-02, предположительно, использующей инерциально-спутниковое наведение. Круговое вероятное отклонение составляет 10 метров.

Стартовая масса Х-59МКМ - 930 килограммов, длина 5,7 метра, размах крыла 1,3 метра. Высота полета от 15 до 2000 метров. Максимальная дальность полета - 285 километров.

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