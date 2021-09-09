Судоходство по Суэцкому каналу восстановлено

Танкер, который сел на мель в Суэцком канале, был успешно отбуксирован. Об этом рассказали в службе навигации канала, передает ТАСС.

Напомним, что на 54-м километре во время следования северного конвоя судов из Порт-Саида на мель село судно, идущее под флагом Панамы. Позже его удалось стащить с мели двумя буксирами. Танкер длинной 225 метров и шириной 32 метра возобновил свое движение.

Из-за этого по каналу не могли проплыть четыре судна. Сейчас судоходство по Суэцкому каналу с севера на юг восстановлено. В северном направлении движение судов не прерывалось.