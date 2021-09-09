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Умер актер из "Четырех танкистов и собаки" Веслав Голас

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    09.09.2021, 12:43
Текст:   Олег Усков

Утром 9 сентября в возрасте 90 лет, в день своего юбилея, умер хорошо знакомый советскому и российскому зрителю Веслав Голас. Значительный польский актер театра, кино, ТВ и артист кабаре. Об этом пишет Wyborcza со ссылкой на подтверждение от дочери легендарного актера. На прошлой неделе Голас перенес второй инсульт.

Веслав Голас родился в Кельце. В тринадцать вступил в Szare Szeregi, военизированную скаутскую организацию, боровшуюся с фашисткой оккупацией. В 1944-м бойца схватило гестапо, подвергло пыткам и держало в той же камере, где ранее томился отец юного героя.

После войны Голас закончил Государственную высшую театральную школу в Варшаве. В 50-х дебютировал в театре. Тогда же - в кино, в 1955-м.

На счету - порядка восьмидесяти ролей: "Четыре танкиста и собака", "Рукопись, найденная в Сарагосе", "Косоглазое счастье", "Капитан Сова идет по следу", "Ярославна, королева Франции" Масленникова - с Кореневой, Караченцовым и Ливановым. Там Голас сыграл князя Казимира. 

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