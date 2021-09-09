Умер актер из "Четырех танкистов и собаки" Веслав Голас

Утром 9 сентября в возрасте 90 лет, в день своего юбилея, умер хорошо знакомый советскому и российскому зрителю Веслав Голас. Значительный польский актер театра, кино, ТВ и артист кабаре. Об этом пишет Wyborcza со ссылкой на подтверждение от дочери легендарного актера. На прошлой неделе Голас перенес второй инсульт.

Nie żyje Wiesław Gołas. Miał 90 lat.



Spoczywaj w pokoju. pic.twitter.com/7CFMzm10Og — Mati (@fremdenlegion2) September 9, 2021

Веслав Голас родился в Кельце. В тринадцать вступил в Szare Szeregi, военизированную скаутскую организацию, боровшуюся с фашисткой оккупацией. В 1944-м бойца схватило гестапо, подвергло пыткам и держало в той же камере, где ранее томился отец юного героя.

W wieku 90 lat zmarł znakomity polski aktor Wiesław Gołas. Niechaj spoczywa w pokoju. Amen. 🙏 pic.twitter.com/WMIVrQmNLZ — Paweł Senkowski 🇵🇱 (@pawel_senkowski) September 9, 2021

После войны Голас закончил Государственную высшую театральную школу в Варшаве. В 50-х дебютировал в театре. Тогда же - в кино, в 1955-м.

Wiesław Gołas nie żyje:( pic.twitter.com/kRbaq3l4bM — Wolności oddać nie umiem #LGBTtoLUDZIE #silnirazem (@NieOddac) September 9, 2021

На счету - порядка восьмидесяти ролей: "Четыре танкиста и собака", "Рукопись, найденная в Сарагосе", "Косоглазое счастье", "Капитан Сова идет по следу", "Ярославна, королева Франции" Масленникова - с Кореневой, Караченцовым и Ливановым. Там Голас сыграл князя Казимира.