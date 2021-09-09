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09.09.2021 13:25
Рубрика: В мире

В Австрии непривитых граждан обяжут носить респираторы

Текст: Александр Саможнев
Правительство Австрии разработало поэтапный план, который начнет применяться с 15 сентября с целью противодействия следующей волне пандемии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Непривитых граждан обяжут носить респираторы FFP2, тесты на коронавирус будут действительны в течение более короткого времени. Проверку выполнения указаний среди населения возложат на полицию.

Фото: AP Photo/Francisco Seco
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По словам представителя по торговле экономической палаты Австрии Райнера Трефелика, суть новых мер федерального правительства заключается в обязательном ношении FFP2 для невакцинированных лиц при условии 10-процентного заполнения коек отделений интенсивной терапии. "Торговый сектор испытывает облегчение от того, что больше не будет общей изоляции и приветствует цель правительства - научиться жить с вирусом на основе вакцинации", - цитирует деятеля торговли газета Kronen Zeitung.

В случае ухудшения ситуации с коронавирусом непривитые граждане должны пользоваться респираторами в супермаркетах, общественном транспорте, на культурных мероприятиях и даже в офисах. Противники антиковидных мер утверждают, что фактически идет разделение на вакцинированных и невакцинированных клиентов. При этом говорят о "социальной тюрьме", чтобы "заставить" людей пройти вакцинацию.

Администрация Вены не возражает против ужесточения мер в борьбе с коронавирусом. Однако специалисты считают, что со стороны работников розничной торговли контроль представляется практически невозможным. Вряд ли перед каждым магазином будет стоять сотрудник службы безопасности, чтобы проверять карты прививок или качество масок. За это должна отвечать исполнительная власть.

Мэр Вены Михаэль Людвиг согласился, что "давление на невакцинированных граждан стало заметным". По его словам, контроль за ношением защитных средств будет выборочно осуществлять городская группа по чрезвычайным ситуациям совместно с полицией.

В мире Европа Австрия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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