Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
09.09.2021 17:27
Рубрика: Легковые авто

В Dacia заявили об отказе от дорогих опций

Текст: Тимур Алимов
Фото: Пресс-служба Dacia. Фото: Пресс-служба Dacia.
Фото: Пресс-служба Dacia.

Румынский автопроизводитель Dacia продолжит следовать доступному для покупателей ценообразованию всего модельного ряда даже при условии растущего давления законодательство об охране окружающей среды и безопасности. Об этом изданию Autocar заявила директор по продуктам компании Андреа Гвинея в ходе презентации на автосалоне в Мюнхене нового универсала Jogger.

Фото: Пресс-служба Toyota
Новый Toyota Land Cruiser 300 можно прождать четыре года

- Средний покупатель Dacia не хочет тратить много денег на автомобиль. Он оценивает дизайн, но не готов переплачивать за электронику, которой фактически не будет пользоваться. Поэтому мы продолжим выпускать стильные автомобили, но не будем устанавливать в них разные технологичные опции, - пояснила позицию Гвинея.

Однако она допустила, что позже владельцам Dacia станут доступны дополнительные функции, но вводится они будут "исключительно рационально и сбалансированно".

Комментарии представителя руководства компании последовали после того, как популярный хэтчбек Sandero получил всего две звезды за защиту при столкновении от Euro NCAP. Подвела ограниченная производительность ABS. Гвинея заявила, что Dacia не гонится за звездами этой организации.

- Мы постоянно занимаемся повышением безопасности людей в салонах наших автомобилей. Пятизвездочный рейтинг Euro NCAP означает наличие большого количества электроники, радаров, камер - опций, о которых наши клиенты не просили. Машины с "пятью звездами" иногда настолько сложны, что водители не понимают, как использовать устройство и его функции. Мы довольны тем, что у нас есть, - сказала представитель Dacia.

Новый Jogger не получит полноприводной версии, несмотря на увеличенный клиренс и подходящий дизайн.

#Renault