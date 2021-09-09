В Dacia заявили об отказе от дорогих опций

Румынский автопроизводитель Dacia продолжит следовать доступному для покупателей ценообразованию всего модельного ряда даже при условии растущего давления законодательство об охране окружающей среды и безопасности. Об этом изданию Autocar заявила директор по продуктам компании Андреа Гвинея в ходе презентации на автосалоне в Мюнхене нового универсала Jogger.

- Средний покупатель Dacia не хочет тратить много денег на автомобиль. Он оценивает дизайн, но не готов переплачивать за электронику, которой фактически не будет пользоваться. Поэтому мы продолжим выпускать стильные автомобили, но не будем устанавливать в них разные технологичные опции, - пояснила позицию Гвинея.

Однако она допустила, что позже владельцам Dacia станут доступны дополнительные функции, но вводится они будут "исключительно рационально и сбалансированно".

Комментарии представителя руководства компании последовали после того, как популярный хэтчбек Sandero получил всего две звезды за защиту при столкновении от Euro NCAP. Подвела ограниченная производительность ABS. Гвинея заявила, что Dacia не гонится за звездами этой организации.

- Мы постоянно занимаемся повышением безопасности людей в салонах наших автомобилей. Пятизвездочный рейтинг Euro NCAP означает наличие большого количества электроники, радаров, камер - опций, о которых наши клиенты не просили. Машины с "пятью звездами" иногда настолько сложны, что водители не понимают, как использовать устройство и его функции. Мы довольны тем, что у нас есть, - сказала представитель Dacia.

Новый Jogger не получит полноприводной версии, несмотря на увеличенный клиренс и подходящий дизайн.