В Кремле рассказали об ответных мерах в случае вступления Украины в НАТО

Если Украина войдет в НАТО, то военная инфраструктура Альянса приблизится к российским границам, и Москве придется принимать меры по обеспечению безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сюжет по гипотетическому членству Украины в НАТО - это то, что потенциально для нас опасно и тревожно", - сказал Песков в эфире Первого канала.

Украинский лидер Владимир Зеленский говорит о совершенно безоговорочной линии на членство в НАТО, американцы заявляют, что они это приветствуют, но нужно кое-чего поправить и причесать, продолжил он. "То есть потенциально они все согласны и ведут именно к членству Украины в НАТО", - констатировал пресс-секретарь российского президента.

"Для нас это не что иное, как уже в ближайшей перспективе приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, и не что иное как вынужденные ответные меры по обеспечению нашей безопасности и стабильности в Европе, о чем неоднократно говорил достаточно однозначно наш президент", - заключил Песков.