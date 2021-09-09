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09.09.2021,  
09:35
Текст:  Антон Валагин

В семействе АК-12 появился новый автомат

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Группа "Калашников" разработала новый автомат из семейства АК-12.

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- Оружие создано в инициативном порядке. АК-12СП отличается улучшенной эргономикой и комплексом технических решений, повышающих эффективность автомата. Конструкция узлов, обеспечивающих надежность АК, осталась без изменений, - рассказали ТАСС в пресс-службе холдинга.

Приклад АК-12СП укомплектован легкой складной щекой - она помогает обеспечить оптимальное положение головы стрелка при ведении огня с помощью оптических прицелов. Также автомат приспособлен для использования как правшами, так и левшами - для этого установлен двухсторонний предохранитель-переводчик режима огня.

В качестве дополнительной опции оружие может оснащаться планками Пикатинни и M-Lok для установки навесного оборудования.

Автомат АК-12СП был впервые представлен на "Армии-2021". Вес оружия без магазина и принадлежностей составляет 3,6 кг, начальная скорость пули 900 м/с, темп стрельбы 700 выстрелов в минуту.

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