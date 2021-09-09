В Северной Македонии объявили траур по погибшим при пожаре в больнице

Власти Северной Македонии объявили по всей стране трехдневный траур по погибшим в результате пожара в больнице, где проходили лечение пациенты с коронавирусом.

В размещенном на сайте кабмина сообщении говорится, что днями траура объявлены 9, 10 и 11 сентября.

Решение об объявлении траура было объявлено во время заседания правительства страны, которое начали минутой молчания "в знак памяти и уважения жертв трагического пожара".

Напомним, трагедия произошла в четверг, 9 сентября, в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Тетово. В результате ЧП погибли 14 человек. Причины происшествия устанавливаются.