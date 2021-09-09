В Twitter появятся сообщества

Новости

Россияне за счет туристического кешбэка сэкономили 6,7 млрд рублей 21:12
Песков рассказал о русофобской составляющей отношений Украины и США 21:10
Facebook показала очки со встроенными камерами 21:10
Авиакомпания Qantas запретит полеты непривитым пассажирам 21:06
Москвичей предупредили об обвале полярного холода 20:13
Лукашенко назвал русских и белорусов практически единым народом 19:49
Синоптик рассказал, когда наступит бабье лето 19:45
Макрон пришел проститься с Бельмондо 19:31
Украина решила предъявить России счет за нашествие медуз 19:19
РПЛ объявила тендер на реализацию медиаправ 19:13
РПЛ и 12 ведущих лиг Европы выступили против ЧМ по футболу раз в два года 19:11
Следователей обяжут изымать паспорта у арестованных подследственных 19:05
Любимова: По "Пушкинской карте" уже доступны более 10 тысяч мероприятий 18:52
Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток для мужчин и женщин 18:10
Автор слитых фото с Эндрю Гарфилдом-Пауком подтвердил их подлинность 18:02
Видеотрансляция: Российские космонавты выходят в открытый космос 17:59
Доктор Румянцев: Почему в рационе школьников обязательно должны быть животные белки 17:55
Цена газа в Европе впервые в истории превысила $700 за тысячу кубов 17:52
Из Кабула возобновились коммерческие авиарейсы 17:48
Священники оказывают помощь пострадавшим при взрыве газа в Ногинске 17:47
Минтруд: Численность женщин репродуктивного возраста в РФ будет снижаться 17:44
В тренировке онлайн-голосования приняли участие более 120 тысяч человек 17:43
ФАС возбудила дело против производителей стекла 17:40
На 64 км трассы М-1 запустили рабочее движение по путепроводам 17:24
Судоходство по Суэцкому каналу восстановлено 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
09.09.2021 21:02
Рубрика: Общество

В Twitter появятся сообщества

Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8558)
Соцсеть Twitter начала тестировать сообщества. Тематические группы появятся в приложении для iOS, а также в десктопной версии. Участники сообществ смогут публиковать посты не только для своих подписчиков, но и для людей, которые в них состоят. В каждом сообществе есть группа администраторов, которые могут модерировать посты в группах, а также принимать заявки на вступление новых участников. Сообщества представляют собой аналог групп, которые есть в других соцсетях - Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники".
Фото: AP Photo/Matt Rourke Фото: AP Photo/Matt Rourke
Фото: AP Photo/Matt Rourke

У сообществ есть три варианта монетизации. Первый - продажа рекламы в сообществе. "Здесь все зависит от количества и качества аудитории. Условно в сообществе ИТ-специалистов, где состоят 5000 человек, рекламу можно продать за 10 000 рублей, а в сообществе, где размещаются шутки и приколы с теми же 5000 подписчиков, рекламный пост будет не дороже 500 рублей", - говорит генеральный директор агентства маркетинга "Комплето" Андрей Гавриков.

Фото: REUTERS/Pavlo Gonchar / SOPA Images/Sipa USA
Telegram, Facebook и Twitter грозят штрафы на общую сумму в 72 млн рублей

Второй - продажа продуктов через сообщество. Идея в том, чтобы создать сообщество вокруг целевой аудитории, которой может быть интересен продукт, выпускаемый компанией. Третий - продажа самого сообщества. Существуют специалисты, которые создают их, прокачивают и продают. "В первом случае заработки у владельцев крупных сообществ могут доходить до нескольких сотен тысяч рублей в месяц. Стоимость продажи готовых сообществ достигает миллионов рублей", - подчеркивает Гавриков.

Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии Twitter

Главное сегодня

Песков: Ничто и никто не сможет помешать вводу "Северного потока-2"
Лавров: Отношение Киева к нормандскому формату шизофренично
Спасатели МЧС завершили аварийно-спасательные работы в Ногинске
Цена газа в Европе впервые в истории превысила $700 за тысячу кубов
Мурашко: На G20 "Спутник V" назвали лучшим препаратом для профилактики COVID
Какие вакцины против гриппа будут применяться в этом году
В школах и колледжах Москвы могут ввести биометрические паспорта