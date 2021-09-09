В Twitter появятся сообщества

Соцсеть Twitter начала тестировать сообщества. Тематические группы появятся в приложении для iOS, а также в десктопной версии. Участники сообществ смогут публиковать посты не только для своих подписчиков, но и для людей, которые в них состоят. В каждом сообществе есть группа администраторов, которые могут модерировать посты в группах, а также принимать заявки на вступление новых участников. Сообщества представляют собой аналог групп, которые есть в других соцсетях - Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники".

У сообществ есть три варианта монетизации. Первый - продажа рекламы в сообществе. "Здесь все зависит от количества и качества аудитории. Условно в сообществе ИТ-специалистов, где состоят 5000 человек, рекламу можно продать за 10 000 рублей, а в сообществе, где размещаются шутки и приколы с теми же 5000 подписчиков, рекламный пост будет не дороже 500 рублей", - говорит генеральный директор агентства маркетинга "Комплето" Андрей Гавриков.

Второй - продажа продуктов через сообщество. Идея в том, чтобы создать сообщество вокруг целевой аудитории, которой может быть интересен продукт, выпускаемый компанией. Третий - продажа самого сообщества. Существуют специалисты, которые создают их, прокачивают и продают. "В первом случае заработки у владельцев крупных сообществ могут доходить до нескольких сотен тысяч рублей в месяц. Стоимость продажи готовых сообществ достигает миллионов рублей", - подчеркивает Гавриков.