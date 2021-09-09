Власти Москвы заявили о высокой вероятности четвертой волны COVID-19

Глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун считает, что вероятность четвертой волны коронавируса очень высока. Об этом он заявил на Форуме социальных инноваций регионов.

"Вероятность четвертой волны очень высокая", - цитирует чиновника РИА Новости.

Хрипун добавил, что накопленный опыт борьбы с пандемией в Москве позволяет быстро перепрофилировать клиники в коронавирусные госпитали и в целом выстраивать систему по работе с больными COVID-19. По его словам, для перепрофилирования клиники на одну тысячу коек достаточно две недели.

Столичные власти не раз заявляли, что самой надежной защитой от коронавируса выступает вакцинация. В Москве сделать прививку можно в одном из 100 центров вакцинации на базе городских поликлиник, в торговых центрах и других общественных местах, а также в павильонах "Здоровая Москва" в парках.